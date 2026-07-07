Демар Дерозан может вернуться в «Торонто» или перейти в «Майами» (Фишер)

Об этом рассказал инсайдер Джейк Фишер.
25 июня 2009 года на драфте НБА Дерозан был выбран под девятым номером «Рэпторс». За 9 сезонов в канадском клубе Демар набирал в среднем 19,7 очка, 4,1 подбора и 3,1 передачи за матч. Летом 2018 года он был отправлен в «Сан-Антонио».
В прошлом сезоне 36-летний форвард провел 77 матчей регулярного чемпионата за «Кингз», в среднем набирая 18,4 очка, 2,9 подбора и 4,1 передачи за игру.
В понедельник «Сакраменто» отчислил Дерозана, шестикратный участник Матча всех звезд НБА станет неограниченно свободным агентом.