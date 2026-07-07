Демар Дерозан может вернуться в «Торонто» или перейти в «Майами» (Фишер)

25 июня 2009 года на драфте НБА Дерозан был выбран под девятым номером «Рэпторс». За 9 сезонов в канадском клубе Демар набирал в среднем 19,7 очка, 4,1 подбора и 3,1 передачи за матч. Летом 2018 года он был отправлен в «Сан-Антонио».