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Демар Дерозан может вернуться в «Торонто» или перейти в «Майами» (Фишер)

Одним из вариантов продолжения карьеры Демара Дерозана является «Торонто», также звездный ветеран может перейти в обновленный «Майами».

Источник: Спортс‘’

Об этом рассказал инсайдер Джейк Фишер.

25 июня 2009 года на драфте НБА Дерозан был выбран под девятым номером «Рэпторс». За 9 сезонов в канадском клубе Демар набирал в среднем 19,7 очка, 4,1 подбора и 3,1 передачи за матч. Летом 2018 года он был отправлен в «Сан-Антонио».

В прошлом сезоне 36-летний форвард провел 77 матчей регулярного чемпионата за «Кингз», в среднем набирая 18,4 очка, 2,9 подбора и 4,1 передачи за игру.

В понедельник «Сакраменто» отчислил Дерозана, шестикратный участник Матча всех звезд НБА станет неограниченно свободным агентом.