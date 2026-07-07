Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Егор Дёмин забросил «мельницу» после перехвата

Защитник «Бруклина» Егор Дёмин отметился ярким моментом в концовке игры Летней лиги против «Голден Стэйт».

Россиянин перехватил мяч, убежал на пустое кольцо и забросил сверху, исполнив «мельницу».

Всего по итогам матча на счету Дёмина 23 очка (7 из 12 с игры), 8 подборов и 5 передач.

«Нетс» разгромили «Уорриорз Блю» — 100:79.