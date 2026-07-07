Егор Дёмин забросил «мельницу» после перехвата

Россиянин перехватил мяч, убежал на пустое кольцо и забросил сверху, исполнив «мельницу».
Всего по итогам матча на счету Дёмина 23 очка (7 из 12 с игры), 8 подборов и 5 передач.
«Нетс» разгромили «Уорриорз Блю» — 100:79.
Защитник «Бруклина» Егор Дёмин отметился ярким моментом в концовке игры Летней лиги против «Голден Стэйт».
Россиянин перехватил мяч, убежал на пустое кольцо и забросил сверху, исполнив «мельницу».
Всего по итогам матча на счету Дёмина 23 очка (7 из 12 с игры), 8 подборов и 5 передач.
«Нетс» разгромили «Уорриорз Блю» — 100:79.