Куминга рассчитывает на более выгодные варианты, чем текущее предложение «Лейкерс»

После встречи с генеральным менеджером Робом Пелинкой и главным тренером Джей Джей Редиком игроку была предложена важная роль в команде рядом с Лукой Дончичем. В организации считают Кумингу одним из ключевых элементов проекта на ближайшие годы.
Несмотря на ограниченные финансовые возможности после недавних приобретений, «Лейкерс» продолжают переговоры и постепенно улучшают свое предложение. Клуб также активно убеждает игрока присоединиться к команде через представителей руководства и действующих баскетболистов.
Тем не менее Куминга и его агент не спешат с решением, рассчитывая на более выгодные варианты.