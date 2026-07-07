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Куминга рассчитывает на более выгодные варианты, чем текущее предложение «Лейкерс»

«Лейкерс» продолжают работу над подписанием Джонатана Куминги, однако форвард пока не готов принять предложение клуба, сообщает ESPN.

Источник: Спортс‘’

После встречи с генеральным менеджером Робом Пелинкой и главным тренером Джей Джей Редиком игроку была предложена важная роль в команде рядом с Лукой Дончичем. В организации считают Кумингу одним из ключевых элементов проекта на ближайшие годы.

Несмотря на ограниченные финансовые возможности после недавних приобретений, «Лейкерс» продолжают переговоры и постепенно улучшают свое предложение. Клуб также активно убеждает игрока присоединиться к команде через представителей руководства и действующих баскетболистов.

Тем не менее Куминга и его агент не спешат с решением, рассчитывая на более выгодные варианты.