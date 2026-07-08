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Кайл Лаури завершил карьеру в статусе игрока «Торонто»

Легендарный разыгрывающий Кайл Лаури объявил о завершении профессиональной карьеры.

Источник: Спортс‘’

Для этого 40-летний баскетболист подписал символический однодневный контракт с «Торонто», чтобы официально завершить свой 20-летний путь в НБА в составе клуба, с которым связаны главные успехи его карьеры.

«Спасибо моей семье, друзьям, партнерам по команде, тренерам и, особенно, болельщикам. Спасибо, Торонто. Спасибо, Канада. Это официально — я завершаю карьеру как игрок “Торонто Рэпторс”, — заявил Лаури в прощальном видеобращении.

За девять сезонов в составе «Рэпторс» защитник шесть раз участвовал в Матче всех звезд НБА и помог клубу завоевать первый чемпионский титул в истории в 2019 году.

Всего за карьеру Лаури выступал за «Мемфис», «Хьюстон», «Торонто», «Майами» и «Филадельфию», став одним из всего 12 игроков в истории лиги, отыгравших 20 сезонов в НБА.