Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Квинтен Пост перейдет в «Гриззлис», «Уорриорз» не стали повторять их предложение центровому

Центровой Квинтен Пост (26 лет, 213 см) продолжит карьеру в «Гриззлис». Ограниченно свободный агент получил оффер от клуба на 3 года и 30 миллионов долларов. «Голден Стэйт» принял решение не повторять его.

Пост был выбран 52-м на драфте-2024 НБА и провел 2 сезона в «Уорриорз». В прошедшей «регулярке» на его счету 7,7 очка, 4 подбора и 1,4 передачи за 17,3 минуты в среднем. Центровой серьезно снизил процент попадания из-за дуги с 40,8% до 33,6% на второй год.