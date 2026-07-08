Пост был выбран 52-м на драфте-2024 НБА и провел 2 сезона в «Уорриорз». В прошедшей «регулярке» на его счету 7,7 очка, 4 подбора и 1,4 передачи за 17,3 минуты в среднем. Центровой серьезно снизил процент попадания из-за дуги с 40,8% до 33,6% на второй год.
Квинтен Пост перейдет в «Гриззлис», «Уорриорз» не стали повторять их предложение центровому
Центровой Квинтен Пост (26 лет, 213 см) продолжит карьеру в «Гриззлис». Ограниченно свободный агент получил оффер от клуба на 3 года и 30 миллионов долларов. «Голден Стэйт» принял решение не повторять его.