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Ламар Одом не будет оспаривать решение суда в обмен на смягчение обвинений за вождение в нетрезвом виде

Бывший игрок и чемпион НБА Ламар Одом был арестован в январе в Лас-Вегасе. Одом сел за руль в неподобающем состоянии, существенно превысил скорость и создал опасную ситуацию на дороге.

Одом не признал вину, но теперь его адвокат работает над сделкой. Бывший игрок не будет оспаривать решение суда в обмен на смягчение обвинений до опасного вождения.

Баскетболист не должен получить тюремный срок.