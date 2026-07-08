Ламар Одом не будет оспаривать решение суда в обмен на смягчение обвинений за вождение в нетрезвом виде

Одом не признал вину, но теперь его адвокат работает над сделкой. Бывший игрок не будет оспаривать решение суда в обмен на смягчение обвинений до опасного вождения.
Баскетболист не должен получить тюремный срок.
Бывший игрок и чемпион НБА Ламар Одом был арестован в январе в Лас-Вегасе. Одом сел за руль в неподобающем состоянии, существенно превысил скорость и создал опасную ситуацию на дороге.
Одом не признал вину, но теперь его адвокат работает над сделкой. Бывший игрок не будет оспаривать решение суда в обмен на смягчение обвинений до опасного вождения.
Баскетболист не должен получить тюремный срок.