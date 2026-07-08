Джейсон Тейтум: «Мы с Брауном помогли друг другу выйти на нынешний уровень»

НБА — невероятный бизнес, потрясающая работа. Но есть и недостатки. Ты думаешь , что всегда будешь в одной команде с кем-то, потому что так было всегда. Но в один день все меняется. Мы все люди, все чувствуем эти эмоции", — заключил звездный баскетболист.