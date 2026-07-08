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Джейсон Тейтум: «Мы с Брауном помогли друг другу выйти на нынешний уровень»

Джейлен Браун перешел из «Бостона» в «Филадельфию» в рамках громкого обмена. Его одноклубник Джейсон Тейтум поделился эмоциями в интервью.

"Играешь с паренм 9 лет в команде. Мне повезло дважды попасть с ним в финал. Взять титул. Мы помогли друг другу выйти на нынешний уровень.

Тяжело. Но это заставляет только еще больше ценить моменты и время, которое мы провели рядом. Жаль, что так резко закончился этот отрезок, но это не значит, что он был недостаточно успешным. Он подарил городу и клубу великолепные сезоны.

НБА — невероятный бизнес, потрясающая работа. Но есть и недостатки. Ты думаешь , что всегда будешь в одной команде с кем-то, потому что так было всегда. Но в один день все меняется. Мы все люди, все чувствуем эти эмоции", — заключил звездный баскетболист.