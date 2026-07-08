Гершон Ябуселе согласовал 3-летний контракт с «Панатинаикосом»

Форвард Гершон Ябуселе уезжает в Европу. По сообщениям инсайдеров, 30-летний француз (203 см) согласовал 3-летний контракт с «Панатинаикосом», который позволит ему войти в Топ-3 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги.