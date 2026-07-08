Гершон Ябуселе согласовал 3-летний контракт с «Панатинаикосом»

Ябуселе провел прошлую «регулярку» НБА в «Чикаго». На его счету 10 очков, 5,8 подбора и 1,7 передачи за 24,7 минуты в среднем.
Между двумя периодами в США игрок выступал за «Виллербан» и «Реал».
Всего на счету француза 4 сезона в НБА.
Форвард Гершон Ябуселе уезжает в Европу. По сообщениям инсайдеров, 30-летний француз (203 см) согласовал 3-летний контракт с «Панатинаикосом», который позволит ему войти в Топ-3 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги.
Ябуселе провел прошлую «регулярку» НБА в «Чикаго». На его счету 10 очков, 5,8 подбора и 1,7 передачи за 24,7 минуты в среднем.
Между двумя периодами в США игрок выступал за «Виллербан» и «Реал».
Всего на счету француза 4 сезона в НБА.