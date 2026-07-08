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Гершон Ябуселе согласовал 3-летний контракт с «Панатинаикосом»

Форвард Гершон Ябуселе уезжает в Европу. По сообщениям инсайдеров, 30-летний француз (203 см) согласовал 3-летний контракт с «Панатинаикосом», который позволит ему войти в Топ-3 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги.

Ябуселе провел прошлую «регулярку» НБА в «Чикаго». На его счету 10 очков, 5,8 подбора и 1,7 передачи за 24,7 минуты в среднем.

Между двумя периодами в США игрок выступал за «Виллербан» и «Реал».

Всего на счету француза 4 сезона в НБА.