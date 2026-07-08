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«Лейкерс» официально подписали Сандро Мамукелашвили и Квентина Граймса и подтвердили сделку по Деандре Эйтону

«Лейкерс» официально подтвердили присоединение к составу форварда Сандро Мамукелашвили (27 лет, 206 см) и защитника Квентина Граймса (26 лет, 193 см).

Мамукелашвили будет выступать под 54-м номером, Граймс — под 5-м.

Также официально озвучена сделка по центровому Деандре Эйтону, который отправился в «Уизардс». Клуб получил защитника Джейлена Харди.