Бигмен провел 4 года на студенческом уровне. В последний сезон в Теннесси он набирал 8 очков, 6,3 подбора и 1,5 блок-шота в среднем и вошел в защитную сборную конференции SEC.
Центровой из защитной сборной SEC Феликс Окпара (46-й номер драфта-2026) подпишет двусторонний контракт c «Уизардс»
«Вашингтон» согласовал двусторонний контракт с центровым Феликсом Окпарой (22 года, 211 см). Клуб получил права на баскетболиста от «Орландо» в результате обмена во время драфта. Окпара был выбран 46-м в 2026 году.