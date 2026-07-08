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Центровой из защитной сборной SEC Феликс Окпара (46-й номер драфта-2026) подпишет двусторонний контракт c «Уизардс»

«Вашингтон» согласовал двусторонний контракт с центровым Феликсом Окпарой (22 года, 211 см). Клуб получил права на баскетболиста от «Орландо» в результате обмена во время драфта. Окпара был выбран 46-м в 2026 году.

Бигмен провел 4 года на студенческом уровне. В последний сезон в Теннесси он набирал 8 очков, 6,3 подбора и 1,5 блок-шота в среднем и вошел в защитную сборную конференции SEC.