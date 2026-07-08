Чус Буэно: «Евролига никогда не исчезнет»

«С момента моего назначения прошло очень насыщенное время, но сегодня мы действительно довольны. Могу сказать, что Евролиге никогда не было лучше. Мы стали сильнее, обеспечили единство на ближайшие десять лет, а клубы хотят перейти к модели франшиз, что фактически означает долгосрочное партнерство», — сказал Буэно.
Он также подчеркнул, что не опасается конкуренции со стороны НБА.
«Конкуренция — это нормально. Мы уже конкурируем с Лигой чемпионов ФИБА, и это не проблема. Люди должны понимать одну вещь: Евролига никогда не исчезнет. Даже в худшем случае, если пять клубов перейдут в проект НБА, в турнире останется 15 команд. Поэтому говорить об исчезновении Евролиги не приходится», — отметил испанец.
При этом Буэно признал, что существование двух конкурирующих проектов приведет к раздробленности европейского баскетбола и создаст дополнительное напряжение.
"Это неизбежно вызовет фрагментацию и трения, а нам этого не хочется. Думаю, обе стороны не заинтересованы в таком сценарии.
Жаль, что меня не было здесь три года назад. Возможно, тогда мы сначала заключили бы соглашение, а уже потом вместе вышли на рынок. Но я оптимист и надеюсь, что решение еще можно найти. Пока мы не достигли полного взаимопонимания, однако переговоры продолжаются, и ситуация может измениться очень быстро", — заключил Буэно.