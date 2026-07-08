Чус Буэно: «Евролига никогда не исчезнет»

Жаль, что меня не было здесь три года назад. Возможно, тогда мы сначала заключили бы соглашение, а уже потом вместе вышли на рынок. Но я оптимист и надеюсь, что решение еще можно найти. Пока мы не достигли полного взаимопонимания, однако переговоры продолжаются, и ситуация может измениться очень быстро", — заключил Буэно.