Яннис Адетокумбо: «После завершения карьеры хочу стать тренером в НБА»

«Думаю, я стану папой-домоседом или тренером. Я хочу тренировать в НБА», — заявил Адетокумбо.
На вопрос, какую команду он хотел бы возглавить уже сейчас, греческий форвард назвал «Нью-Йорк», поскольку клуб является действующим чемпионом НБА.
«Или я просто стану инвестором — буду вкладывать деньги в разные проекты и зарабатывать», — добавил Адетокумбо.
Также Яннис дал понять, что после завершения карьеры сначала планирует взять несколько лет паузы, чтобы проводить больше времени с семьей, а уже затем заняться новым делом.