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Яннис Адетокумбо: «После завершения карьеры хочу стать тренером в НБА»

Форвард «Майами» Яннис Адетокумбо рассказал, чем хотел бы заняться после завершения игровой карьеры. Во время стрима с блогером Neon двукратный MVP НБА признался, что рассматривает несколько вариантов своего будущего.

Источник: Спортс‘’

«Думаю, я стану папой-домоседом или тренером. Я хочу тренировать в НБА», — заявил Адетокумбо.

На вопрос, какую команду он хотел бы возглавить уже сейчас, греческий форвард назвал «Нью-Йорк», поскольку клуб является действующим чемпионом НБА.

«Или я просто стану инвестором — буду вкладывать деньги в разные проекты и зарабатывать», — добавил Адетокумбо.

Также Яннис дал понять, что после завершения карьеры сначала планирует взять несколько лет паузы, чтобы проводить больше времени с семьей, а уже затем заняться новым делом.