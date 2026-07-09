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«Денвер» отчислил Йонаса Валанчюнаса

«Денвер» отчислил центрового Йонаса Валанчюнаса, открыв ему путь к возможному возвращению в Европу.

Источник: Спортс‘’

Контракт литовца на сезон-2026/27 стоимостью 10 миллионов долларов должен был стать полностью гарантированным в среду, однако клуб решил отказаться от игрока до этой даты. Теперь Валанчюнас должен пройти процедуру отказов, в течение которой любой клуб НБА может забрать его действующий контракт.

При этом отчисление обойдется «Денверу» в 2 миллиона долларов под потолком зарплат. Клуб также сможет распределить оставшуюся сумму контракта на три сезона.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, 34-летний центровой может вызвать интерес у нескольких команд НБА.

Ранее сообщалось, что Валанчюнас рассматривает вариант продолжения карьеры в Европе.