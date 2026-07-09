«Денвер» отчислил Йонаса Валанчюнаса

Контракт литовца на сезон-2026/27 стоимостью 10 миллионов долларов должен был стать полностью гарантированным в среду, однако клуб решил отказаться от игрока до этой даты. Теперь Валанчюнас должен пройти процедуру отказов, в течение которой любой клуб НБА может забрать его действующий контракт.