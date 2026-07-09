Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пистонс» по-прежнему хотят сохранить Дюрена, готовы предложить до 35 млн долларов в год

«Детройт» не заинтересован проведении сделки по схеме «сайн-энд-трейд» в случае с ограниченно свободным агентом Джейленом Дюреном.

Источник: Спортс‘’

«Он хотел получить максимальный контракт от “Пистонс”. Он дал понять это еще до открытия рынка свободных агентов. Клуб не был готовы ему это предложить. Они хотят уложиться в 35 миллионов долларов, лучше всего в оптимальную зону в 30−32 миллиона долларов. “Детройт” хочет сохранить Дюрена, но так, чтобы его контракт комфортно вписывался в платежку вместе с зарплатой Каннингема», — информирует инсайдер Бретт Сигел.

В прошедшем сезоне Дюрен в среднем набирал 19,5 очка и 10,5 подбора в регулярном чемпионате, однако в плей-офф его показатели заметно снизились.