«Пистонс» по-прежнему хотят сохранить Дюрена, готовы предложить до 35 млн долларов в год

«Он хотел получить максимальный контракт от “Пистонс”. Он дал понять это еще до открытия рынка свободных агентов. Клуб не был готовы ему это предложить. Они хотят уложиться в 35 миллионов долларов, лучше всего в оптимальную зону в 30−32 миллиона долларов. “Детройт” хочет сохранить Дюрена, но так, чтобы его контракт комфортно вписывался в платежку вместе с зарплатой Каннингема», — информирует инсайдер Бретт Сигел.