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«Кливленд», «Майами» и «Филадельфия» — наиболее вероятные кандидаты на подписание Джеймса (Чарания)

По мнению инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Кливленд», «Майами» и «Филадельфия» являются наиболее вероятными кандидатами на подписание контракта со свободным агентом Леброном Джеймсом.

Источник: Спортс‘’

41-летний Джеймс решил не продлевать соглашение с «Лейкерс», где провел последние 8 лет, но пока не торопится с выбором команды для продолжения карьеры.

Отмечается, что последние недели 4-кратный MVP посвящал семейному времяпрепровождению и гольфу.

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