«Кливленд», «Майами» и «Филадельфия» — наиболее вероятные кандидаты на подписание Джеймса (Чарания)

41-летний Джеймс решил не продлевать соглашение с «Лейкерс», где провел последние 8 лет, но пока не торопится с выбором команды для продолжения карьеры.
Отмечается, что последние недели 4-кратный MVP посвящал семейному времяпрепровождению и гольфу.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше