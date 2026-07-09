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Джон Хорст: «Нам не “пришлось” обменять Янниса Адетокумбо, мы просто нашли уникальную возможность»

Звездный форвард Яннис Адетокумбо перешел в «Хит» из «Бакс» в обмен на четырех игроков, три драфт-пика первого раунда и один обмен пиками.

"Мы не говорим, что стали лучше после его обмена. Он один из величайших игроков в истории, лучший в истории нашего клуба. Мы добились с ним невероятного успеха.

У нас просто была возможность построить новый фундамент. Подготовить почву для нового тренера, начинать с позиций силы. Поддержать соревновательный уровень.

Мы воодушевлены, потому что перед нами новая задача. Постараемся правильно сложить ее компоненты, много работы.

Нам не «пришлось» обменять Янниса. Мы уверены, что нашли уникальную возможность. Правы или нет. Но это лучший шанс для него и для нас на будущее. Поэтому решение было принято«, — заключил генменеджер “Бакс” Джон Хорст на пресс-конференции.