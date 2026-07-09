Джон Хорст: «Нам не “пришлось” обменять Янниса Адетокумбо, мы просто нашли уникальную возможность»

Нам не «пришлось» обменять Янниса. Мы уверены, что нашли уникальную возможность. Правы или нет. Но это лучший шанс для него и для нас на будущее. Поэтому решение было принято«, — заключил генменеджер “Бакс” Джон Хорст на пресс-конференции.