Деннис Шредер: «У “Оклахомы” вся команда играет на грани фола. Как они еще не получают фолы?»

«Оклахома», вся команда. Удивительно, как они еще не получают фолы, ведь они занимаются этим весь сезон?
Мне нравится эта команда. Я там поиграл. У них лучший генеральный менеджер мира. Но они очень много цепляют, постоянно" — заявил немец.
Защитник «Кливленда» Деннис Шредер во время стрима назвал команду НБА, которая играет «чрезмерно агрессивно и на грани фола».
«Оклахома», вся команда. Удивительно, как они еще не получают фолы, ведь они занимаются этим весь сезон?
Мне нравится эта команда. Я там поиграл. У них лучший генеральный менеджер мира. Но они очень много цепляют, постоянно" — заявил немец.