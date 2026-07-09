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Деннис Шредер: «У “Оклахомы” вся команда играет на грани фола. Как они еще не получают фолы?»

Защитник «Кливленда» Деннис Шредер во время стрима назвал команду НБА, которая играет «чрезмерно агрессивно и на грани фола».

Источник: Спортс‘’

«Оклахома», вся команда. Удивительно, как они еще не получают фолы, ведь они занимаются этим весь сезон?

Мне нравится эта команда. Я там поиграл. У них лучший генеральный менеджер мира. Но они очень много цепляют, постоянно" — заявил немец.