Марк Кьюбан подал в суд на Патрика Дюмона из-за вреда его деловым интересам

Среди аргументов Кьюбана — его отстранение от управления командой, несмотря на устные договоренности перед продажей, обмен Луки Дончича, о котором бизнесмен узнал в последний момент, и перенос арены клуба, который заставляет его также заниматься релокацией части деловых активов. Кьюбан был лишен ряда возможностей по участию в проектах, связанных с новым стадионом.
Один из пунктов сделки 2023 года может позволить новым владельцам выкупить большую часть доли Кьюбана (20 из 27%). Адельсоны заявили о своем намерении воспользоваться этим вариантом.
В иске Кьюбан требует раскрыть детали контракта по новой арене, источники финансирования и корпоративную структуру проекта.