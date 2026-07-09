Марк Кьюбан подал в суд на Патрика Дюмона из-за вреда его деловым интересам

Среди аргументов Кьюбана — его отстранение от управления командой, несмотря на устные договоренности перед продажей, обмен Луки Дончича, о котором бизнесмен узнал в последний момент, и перенос арены клуба, который заставляет его также заниматься релокацией части деловых активов. Кьюбан был лишен ряда возможностей по участию в проектах, связанных с новым стадионом.