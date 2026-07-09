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Марк Кьюбан подал в суд на Патрика Дюмона из-за вреда его деловым интересам

«Мэверикс» переносят свою арену в пригород Далласа. Бывший основной владелец клуба Марк Кьюбан, сохраняющий под своим контролем около 27%, подал в суд на Патрика Дюмона и Адельсонов, требуя защиты своих деловых интересов.

Среди аргументов Кьюбана — его отстранение от управления командой, несмотря на устные договоренности перед продажей, обмен Луки Дончича, о котором бизнесмен узнал в последний момент, и перенос арены клуба, который заставляет его также заниматься релокацией части деловых активов. Кьюбан был лишен ряда возможностей по участию в проектах, связанных с новым стадионом.

Один из пунктов сделки 2023 года может позволить новым владельцам выкупить большую часть доли Кьюбана (20 из 27%). Адельсоны заявили о своем намерении воспользоваться этим вариантом.

В иске Кьюбан требует раскрыть детали контракта по новой арене, источники финансирования и корпоративную структуру проекта.