Стефен Карри о Леброне Джеймсе: «Он интересует меня с точки зрения игры в гольф»

"Я бы сказал, что мне просто интересно поиграть с Леброном в гольф.
С баскетболом мы разберемся, но я хочу увидеть Леброна-гольфиста на рынке свободных агентов. Он очень много тренируется.
Совместная игра принесла бы нам удовольствие. Надеюсь, это произойдет. Но он заслуживает этой возможности не торопиться с принятием решения", — пояснил Карри.
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