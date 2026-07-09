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Стефен Карри о Леброне Джеймсе: «Он интересует меня с точки зрения игры в гольф»

Многолетний лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри во время интервью прокомментировал возможный переход свободного агента Леброна Джеймса в калифорнийскую команду.

Источник: Спортс‘’

"Я бы сказал, что мне просто интересно поиграть с Леброном в гольф.

С баскетболом мы разберемся, но я хочу увидеть Леброна-гольфиста на рынке свободных агентов. Он очень много тренируется.

Совместная игра принесла бы нам удовольствие. Надеюсь, это произойдет. Но он заслуживает этой возможности не торопиться с принятием решения", — пояснил Карри.

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