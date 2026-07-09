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Бывший спортивный директор «Зенита» Пападопулос: «Александр Церковный — лучший менеджер в Единой лиге ВТБ. Уверен, что скоро его ждет новая яркая глава»

Манос Пападопулос отработал 5 лет в «Зените», занимая должность спортивного директора. Сейчас специалист руководит департаментом в «Хапоэле Тель-Авив».

Пападопулос прокомментировал уход Александра Церковного из «Зенита». Контракт гендиректора не был продлен после неудачного сезона.

«Когда я переезжал в Санкт-Петербург, то не ожидал, что встречу так много хороших людей — разбирающихся в нюансах баскетбола, искренне любящих команду, клуб и свою работу. Одним из таких людей был Александр. Не помню, сколько лет до моего прихода он уже возглавлял “Зенит”, но Церковный был невероятен — и как человек, и как профессионал, и как стратег.

Конечно, я был удивлен его уходом. Но я знаю, как он относится к своей работе. Результат — это главное. В нашей профессии всегда ждешь чего-то неожиданного. Точнее, не неожиданного, а, скажем так, неприятного сюрприза.

Я много лет занимаюсь баскетболом и прошел путь от менеджера команды до президента клуба, поэтому могу сказать, что, на мой взгляд, Александр — лучший менеджер в Единой лиге ВТБ. Уверен, что скоро его ждет новая яркая глава", — поделился Пападопулос.