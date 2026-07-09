Бывший спортивный директор «Зенита» Пападопулос: «Александр Церковный — лучший менеджер в Единой лиге ВТБ. Уверен, что скоро его ждет новая яркая глава»

«Когда я переезжал в Санкт-Петербург, то не ожидал, что встречу так много хороших людей — разбирающихся в нюансах баскетбола, искренне любящих команду, клуб и свою работу. Одним из таких людей был Александр. Не помню, сколько лет до моего прихода он уже возглавлял “Зенит”, но Церковный был невероятен — и как человек, и как профессионал, и как стратег.