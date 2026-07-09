В аккаунте комментатора «Сперс» появилось признание, что он изменяет своей девушке с сестрой баскетболиста команды

Согласно опубликованной истории, Тоби изменял своей девушке с Лорен Уотерс, сестрой атакующего защитника «Сперс» Линди Уотерса.
«Это моя девушка, с которой мы встречаемся уже шесть лет. Но я изменил ей с Лорен Уотерс. Так что, если вы действительно считаете меня хорошим парнем, можете продолжать оставаться моим подписчиком, потому что это все же не совсем так :)», — гласит подпись к сообщению Тоби.
В сети считают, что пост был опубликован девушкой Тоби, которая, вероятно, получила доступ к его аккаунту, чтобы разоблачить 29-летнего комментатора. В продолжении истории были опубликованы фотографии, сделанные в фотобудке, на которых Тоби и Лорен Уотерс целуются, с подписью: «Я и новая девушка».
Также к недавней публикации, на которой Тоби исполняет национальный гимн во время матча «Сан-Антонио», было добавлено слово «изменник». Все сообщения были удалены из аккаунта, но пользователи успели сделать скриншоты.