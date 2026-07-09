В аккаунте комментатора «Сперс» появилось признание, что он изменяет своей девушке с сестрой баскетболиста команды

«Это моя девушка, с которой мы встречаемся уже шесть лет. Но я изменил ей с Лорен Уотерс. Так что, если вы действительно считаете меня хорошим парнем, можете продолжать оставаться моим подписчиком, потому что это все же не совсем так :)», — гласит подпись к сообщению Тоби.