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Тим Каваками: «Если вы куда-то спешите в ситуации с Леброном Джеймсом, вы его точно не получите»

Журналист Тим Каваками описал нынешнюю ситуацию в НБА на фоне неопределенности с будущим Леброна Джеймса.

Источник: Спортс‘’

«Уорриорз», ждут решения Леброна, как и «Кавальерс», и «Хит» и «Сиксерс», и все остальные. По моей информации, хоть и присутствует доля нервозност, но эти организации знали, что Леброн стоит определенного терпения.

Если вы спешите в этой ситуации, вы по сути определились — вы его не получите.

Фавориты — «Кавальерс»? Сложно предположить что-то иное, когда все заполонили фото Леброна в родных местах с друзьями и встречи с чемпионской командой из «Кливленда» (что там за соперник был, не напомните?).

Никто точно не знает. В лиге говорят, что никому из главных претендентов не поступали запросы на официальные презентации или зарплатные предложения. Но это рабочий момент, Леброн почти точно подпишет контракт на 15 миллионов или немного меньше.

Но это значит, что всем этим клубам пришлось заморозить все межсезонье и разработать два варианта — с подписанием Леброна и без", — рассудил репортер из Сан-Франциско.

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