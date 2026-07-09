«Наше настроение — сдержанный оптимизм». Колонка Кириленко — о решении МОК

Третий день мировое сообщество обсуждает решение МОК временно восстановить ОКР в правах. У меня эмоции двоякие. Я рад этому решению, оно, безусловно, позитивное. Работу ОКР и Минспорт провели громадную. С другой стороны, принципиально в нашей жизни ничего не изменилось. Принципиально — значит послезавтра или в сентябре по ТВ не будет звучать «The Russian National Team Captain Timofey Gerasimov is shaking hands with The Germany National Team Captain Dennis Schroder» («Капитан сборной России Тимофей Герасимов пожимает руку капитану сборной Германии Деннису Шредеру») или фамилия капитана любой другой страны.
Сразу показалось, что пошло движение. Во-первых, оно идет давно, пусть и не такими быстрыми шагами. Сейчас в Китае наши сборные U-21 по баскетболу 3×3 играют в Лиге Наций ФИБА и делают это чертовски классно. Настолько классно, насколько это можно сказать про 21-летних юношей и девушек после четырехлетнего отсутствия на международной арене. Эти сборные вообще ни разу в своей жизни не играли против иностранных соперников в официальных играх.
Спустя сутки после новости от МОК получаем продолжение: IBU не допускает российских спортсменов, ISU не будет следовать рекомендациям МОК, а ряд федераций вообще предлагают не поднимать этот вопрос. Затем и баскетбольная Евролига предложила не спешить с выводами…
Смотрел чемпионат мира по футболу и встретил новость, что ФИФА принимает решения, противоречащие духу спорта и здравого смысла, по звонку. Футбол — самый популярный и самый влиятельный вид спорта в мире, на минуточку.
Не люблю завидовать никому и давно не ищу справедливости в жизни. Не завидую и МОК. Руководство организации находится в сложнейшей ситуации, тем не менее они последовательны в своих действиях. Федерации будут принимать решения по своим внутренним правилам и законам. В решениях МОК нет ни слова про обязательные визы для участников соревнований.
Государства вообще не подчиняются решениям МОК или федераций. На чемпионате мира по футболу даже ряд официальных лиц сборных так и не получили визы, и жаловаться некому и незачем. Представьте себе, если бы вратарь Кабо-Верде Возинья не получил визу в США? Мир бы потерял еще одну синдерелла-стори, а целое государство потеряло бы свою мечту. Мы недавно столкнулись с этим сами, когда женская сборная U-20 не получила визы на товарищеские игры в Словению.
МОК не обязан следить за безопасностью участников соревнований, федерации тоже не уполномочены это гарантировать. Хватит ли у федераций сил и возможностей переносить турниры в другие страны, как это сделала Европейская конфедерация стрелкового спорта после отказа одной из стран принимать российских и белорусских спортсменов?
Международная федерация волейбола решила вопрос кардинально и допустила российские сборные и команды до соревнований. Желаю ей не сталкиваться с проблемами, которые описаны выше, а нашим командам начать выступать на международной арене.
Я сосредоточен на наших внутренних делах. 17 июля еду на открытие очередного Центра уличного баскетбола, кажется, что 27-го по счету. На этот раз в Магнитогорск. Там видят, как играют Лавренов со Смагиным и Шопот с Голубевой в Китае. Может быть, они играли в одном из этих ЦУБов 2−3 года назад. Регион развивается быстрыми темпами, в самом Челябинске есть команды из каждого профессионального дивизиона в мужском и женском баскетболе, планируется сдача новой арены, выход команды в Единую лигу, выход женской команды в Премьер-лигу. На эти решения МОК повлиять никак не может.
В планах на август есть однодневный визит в Анапу на «Минибаскет». Хотя в один день не получится из-за сложностей с логистикой. Мам и пап 4 тысяч детей, которые проходили за сезон через «Минибаскет» в лучшие годы, больше волнуют вопросы логистики, и им нужна капелька уверенности в том, что баскетбол пригодится ребятам в жизни. Детям и родителям нужны примеры, к которым надо стремиться. Допустим, Алену Данилочкину и Иру Осипову (наших выдающихся баскетболисток) сейчас сложнее молодежи припомнить, но они прошли через «Минибаскет». Открываем опять Лигу наций, а там Богдан Рублев и Мадин Наток, оба были на МБ, а Богдан вместе с Ильей Ермаковым побеждали в «Минибаскете» от Курска.
Утром проверяю сайт НБА и вижу результаты выступлений Егора Дёмина, Вити Лахина, Влада Голдина. Добавляем к этому списку Севу Ищенко, Егора Рыжова, Егора Амосова, Илью Фролова. Все они прошли через «Минибаскет», первенства страны и так далее. 10 лет назад я видел этих парней в начале баскетбольного пути, а теперь они громко говорят о стране и о российском баскетболе. Эти ребята последние четыре года росли без международных соревнований, но не опускали руки и не теряли желания.
МОК сделал шаг вперед, это очень хорошо. Впереди еще много шагов. В сентябре исполнительный комитет ФИБА будет собираться в очередной раз. Надеюсь, мы снова вернемся к вопросу о допуске российских и белорусских команд.
Будем ждать с оптимизмом. Сдержанным оптимизмом.