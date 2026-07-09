«Наше настроение — сдержанный оптимизм». Колонка Кириленко — о решении МОК

В планах на август есть однодневный визит в Анапу на «Минибаскет». Хотя в один день не получится из-за сложностей с логистикой. Мам и пап 4 тысяч детей, которые проходили за сезон через «Минибаскет» в лучшие годы, больше волнуют вопросы логистики, и им нужна капелька уверенности в том, что баскетбол пригодится ребятам в жизни. Детям и родителям нужны примеры, к которым надо стремиться. Допустим, Алену Данилочкину и Иру Осипову (наших выдающихся баскетболисток) сейчас сложнее молодежи припомнить, но они прошли через «Минибаскет». Открываем опять Лигу наций, а там Богдан Рублев и Мадин Наток, оба были на МБ, а Богдан вместе с Ильей Ермаковым побеждали в «Минибаскете» от Курска.