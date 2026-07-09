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«Летние трансферы не гарантируют успеха по ходу сезона». Георгиос Барцокас оценил усиление конкурентов «Олимпиакоса» в Евролиге

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас высказался о трансферной кампании клуба и растущей конкуренции в Евролиге.

Источник: Спортс‘’

«Летние успехи и успехи по ходу сезона — совершенно разные вещи. Все стараются усилиться. Сейчас мы видим невероятные трансферы по всей Евролиге. Такие команды, как “Виллербан”, неожиданно получили серьезный бюджет, “Дубай” меняет рынок, предлагая огромные контракты, то же самое делает и “Панатинаикос”. Конкуренция станет еще выше.

Но успех зависит не только от того, кого ты подписал летом. Важно, насколько игроки подходят друг другу, готовы принимать свои роли и сохранять единство команды в сложные моменты сезона", — поделился мнением Барцокас.