«Летние трансферы не гарантируют успеха по ходу сезона». Георгиос Барцокас оценил усиление конкурентов «Олимпиакоса» в Евролиге

«Летние успехи и успехи по ходу сезона — совершенно разные вещи. Все стараются усилиться. Сейчас мы видим невероятные трансферы по всей Евролиге. Такие команды, как “Виллербан”, неожиданно получили серьезный бюджет, “Дубай” меняет рынок, предлагая огромные контракты, то же самое делает и “Панатинаикос”. Конкуренция станет еще выше.