Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» расстанется с Трентом Фрэйзером

Разыгрывающий Трент Фрэйзер, вероятно, покинет «Зенит» этим летом. Как сообщает «Спорт-Экспресс», несмотря на контракт до 2027 года, новое руководство клуба решило воспользоваться опцией досрочного расторжения соглашения.

Источник: Спортс‘’

Разыгрывающий Трент Фрэйзер, вероятно, покинет «Зенит» этим летом. Как сообщает «Спорт-Экспресс», несмотря на контракт до 2027 года, новое руководство клуба решило воспользоваться опцией досрочного расторжения соглашения. Игрок получит компенсацию.

Отмечается, что сам Фрэйзер был заинтересован в продолжении выступлений за «Зенит», однако клуб уже рассматривает Ике Ироэгбу в качестве его возможной замены.

В минувшем сезоне 27-летний Фрэйзер провел 52 матча в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 12,8 очка, 2,0 подбора и 5,2 передачи за игру.