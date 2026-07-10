«Зенит» расстанется с Трентом Фрэйзером

Разыгрывающий Трент Фрэйзер, вероятно, покинет «Зенит» этим летом. Как сообщает «Спорт-Экспресс», несмотря на контракт до 2027 года, новое руководство клуба решило воспользоваться опцией досрочного расторжения соглашения. Игрок получит компенсацию.
Отмечается, что сам Фрэйзер был заинтересован в продолжении выступлений за «Зенит», однако клуб уже рассматривает Ике Ироэгбу в качестве его возможной замены.
В минувшем сезоне 27-летний Фрэйзер провел 52 матча в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 12,8 очка, 2,0 подбора и 5,2 передачи за игру.