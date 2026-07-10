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Джейлен Браун: «В баскетболе все сложно с преданностью. “Селтикс” меня выставили»

Звезда НБА Джейлен Браун во время совместного просмотра футбольного матча Франция — Морокко рассказал стримеру Speed об обмене из «Бостона» в «Филадельфию».

Источник: Спортс‘’

«Меня обменяли. В “Филадельфию”. Почему? Хороший вопрос, думаю, многие им задаются.

Это безумный бизнес, чувак… лучше не становись баскетболистом. Там нет никакой преданности. Меня выставили. Они меня выставили", — произнес Браун с улыбкой.