Джейлен Браун: «В баскетболе все сложно с преданностью. “Селтикс” меня выставили»

«Меня обменяли. В “Филадельфию”. Почему? Хороший вопрос, думаю, многие им задаются.
Это безумный бизнес, чувак… лучше не становись баскетболистом. Там нет никакой преданности. Меня выставили. Они меня выставили", — произнес Браун с улыбкой.
Звезда НБА Джейлен Браун во время совместного просмотра футбольного матча Франция — Морокко рассказал стримеру Speed об обмене из «Бостона» в «Филадельфию».
«Меня обменяли. В “Филадельфию”. Почему? Хороший вопрос, думаю, многие им задаются.
Это безумный бизнес, чувак… лучше не становись баскетболистом. Там нет никакой преданности. Меня выставили. Они меня выставили", — произнес Браун с улыбкой.