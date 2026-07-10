«Бруклин» может обменять Майкла Портера до начала сезона, если не договорится о продлении контракта летом

В минувшем регулярном чемпионате 28-летний баскетболист набирал 24,2 очка, 7,1 подбора и 3,0 передачи за игру. Команда выдала результат 20−62.
У Портера истекающий контракт на сумму 40,8 миллиона долларов.
«Бруклин» с высокой вероятностью обменяет форварда Майкла Портера, если не сможет договориться с игроком о продлении контракта до начала сезона.
В минувшем регулярном чемпионате 28-летний баскетболист набирал 24,2 очка, 7,1 подбора и 3,0 передачи за игру. Команда выдала результат 20−62.
У Портера истекающий контракт на сумму 40,8 миллиона долларов.