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«Бруклин» может обменять Майкла Портера до начала сезона, если не договорится о продлении контракта летом

«Бруклин» с высокой вероятностью обменяет форварда Майкла Портера, если не сможет договориться с игроком о продлении контракта до начала сезона.

Источник: Спортс‘’

В минувшем регулярном чемпионате 28-летний баскетболист набирал 24,2 очка, 7,1 подбора и 3,0 передачи за игру. Команда выдала результат 20−62.

У Портера истекающий контракт на сумму 40,8 миллиона долларов.