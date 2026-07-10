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Всеволод Ищенко дебютировал в Летней лиге, набрав 7 очков и 3 подбора

Защитник «Далласа» Всеволод Ищенко провел свою дебютную игру в Летней лиге НБА, выйдя со скамейки запасных в матче против «Голден Стэйт».

Источник: Спортс‘’

За 27 минут на паркете россиянин отметился 7 очками, 3 подборами, 1 передачей и 1 перехватом, реализовав 2 из 4 с игры и 2 из 3 с линии при показателе полезности «-5».

«Мэверикс» уступили «Уорриорз» — 90:101.