«Сперс» уволили комментатора Джейкоба Тоби из-за скандала с изменой девушке с сестрой баскетболиста

Девушка Тоби получила доступ к его аккаунту в сети инстаграм и опубликовала от его имени признание в измене. На выложенных фотографиях Тоби целовался с Лорен Уотерс — родной сестрой форварда «Сперс» Линди Уотерса.
Руководство «Сан-Антонио» оперативно приняло решение прекратить сотрудничество с Тоби. Основной причиной названы конфликт интересов и нарушение профессиональной этики из-за личной связи с близким родственником действующего игрока команды.
До этого инцидента 28-летний Тоби считался одной из главных молодых звезд спортивного вещания в США и только недавно подписал многолетний контракт на продление работы со «Сперс». Он стал комментатором матчей команды в 2024 году в возрасте 26 лет.
Тоби по происхождению является коренным американцем, он член индейского племени мэшпи вампаноаг. Уотерс также имеет коренные американские корни и принадлежит к племени кикапу.