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«Сперс» уволили комментатора Джейкоба Тоби из-за скандала с изменой девушке с сестрой баскетболиста

Штатный комментатор Джейкоб Тоби был уволен из «Сан-Антонио». Решение о расторжении контракта последовало сразу после громкого скандала в социальных сетях, в котором оказалась замешана сестра баскетболиста команды Линди Уотерса.

Источник: Спортс‘’

Девушка Тоби получила доступ к его аккаунту в сети инстаграм и опубликовала от его имени признание в измене. На выложенных фотографиях Тоби целовался с Лорен Уотерс — родной сестрой форварда «Сперс» Линди Уотерса.

Руководство «Сан-Антонио» оперативно приняло решение прекратить сотрудничество с Тоби. Основной причиной названы конфликт интересов и нарушение профессиональной этики из-за личной связи с близким родственником действующего игрока команды.

До этого инцидента 28-летний Тоби считался одной из главных молодых звезд спортивного вещания в США и только недавно подписал многолетний контракт на продление работы со «Сперс». Он стал комментатором матчей команды в 2024 году в возрасте 26 лет.

Тоби по происхождению является коренным американцем, он член индейского племени мэшпи вампаноаг. Уотерс также имеет коренные американские корни и принадлежит к племени кикапу.