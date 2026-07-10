Шэмс Чарания: «Некоторым людям из претендующих на Леброна команд удается передать ему голосовое сообщение через Рича Пола»

«Некоторые из главных претендентов, в этом списке “Голден Стэйт”, “Кливленд”, “Майами”, “Миннесота” и “Филадельфия”, некоторым из них удалось отправить голосовое сообщение Леброну через Рича Пола. Это могли быть владелец, президент или генеральный менеджер, которые записали голосовое сообщение. Они отправляли его Ричу Полу, после чего оно попадало к Леброну.
Джеймс никуда не торопится. Как мне рассказали, он проводит много времени с семьей, играет в гольф, конечно же. Последние недели он провел в Акроне и окрестностях", — поделился Чарания.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше