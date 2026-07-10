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Билл Симмонс о новой команде Леброна: «Это “Кливленд”, вопрос решен»

Известный обозреватель Билл Симмонс заявил, что второе возвращение суперзвезды НБА Леброна Джеймса в «Кавальерс» предрешено.

Источник: Спортс‘’

«Бедные “Уорриорз” рассчитывали заполучить Леброна и, возможно, Энтони Дэвиса, но сейчас совершенно очевидно, что их использовали в качестве рычага давления, поскольку Леброн возвращается в Кливленд.

Это будут «Кавальерс», вопрос решен", — произнес эксперт в последнем выпуске своего подкаста The Bill Simmons Podcast.

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