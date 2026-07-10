Усман Диоп подписал новый контракт с «Миланом»

Сенегалец провел уже два сезона в клубе. На его счету 5.6 очка и 3,1 подбора за 12,1 минуты в среднем в прошедшем национальном чемпионате.
Сезон баскетболиста был осложнен травмами, которые в итоге потребовали операции на колене.
«Милан» сообщил о подписании нового контракта с бигменом Усманом Диопом (26 лет, 204 см).
Сенегалец провел уже два сезона в клубе. На его счету 5.6 очка и 3,1 подбора за 12,1 минуты в среднем в прошедшем национальном чемпионате.
Сезон баскетболиста был осложнен травмами, которые в итоге потребовали операции на колене.