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Усман Диоп подписал новый контракт с «Миланом»

«Милан» сообщил о подписании нового контракта с бигменом Усманом Диопом (26 лет, 204 см).

Сенегалец провел уже два сезона в клубе. На его счету 5.6 очка и 3,1 подбора за 12,1 минуты в среднем в прошедшем национальном чемпионате.

Сезон баскетболиста был осложнен травмами, которые в итоге потребовали операции на колене.