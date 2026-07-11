Виктор Вембаньяма подписал с «Сан-Антонио» 5-летнее соглашение на 252 млн долларов

Вембаньяма мог претендовать на супермаксимальный контракт, занимающий 30% платежной ведомости (303 млн за 5 лет), но согласился на 25%-ю максималку. Это поможет «Сан-Антонио» в построении чемпионской команды в ближайшие годы: команда экономит порядка 10 млн долларов каждый год.