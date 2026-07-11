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Виктор Вембаньяма подписал с «Сан-Антонио» 5-летнее соглашение на 252 млн долларов

Центровой «Сан-Антонио» сделал важную уступку клубу.

Как информирует инсайдер ESPN Шэмс Чарания, Виктор Вембаньяма подписал продление контракта новичка, рассчитанное на 5 лет, за которые он заработает 252 млн долларов (опция игрока на пятый год).

Вембаньяма мог претендовать на супермаксимальный контракт, занимающий 30% платежной ведомости (303 млн за 5 лет), но согласился на 25%-ю максималку. Это поможет «Сан-Антонио» в построении чемпионской команды в ближайшие годы: команда экономит порядка 10 млн долларов каждый год.

Вембаньяма, единогласно признанный лучшим защитником сезона, в прошлом году впервые выступал в плей-офф и сразу же довел «Сперс» до финала.