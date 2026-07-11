Бэм Адебайо дал леща Тайлеру Хирро

Как информирует инсайдер ESPN Шэмс Чарания, стычка между Бэмом Адебайо и Тайлером Хирро произошла утром на площадке гостиницы в Лас-Вегасе. Лидеру «Хит» не понравились комментарии в его адрес, которые бывший партнер допустил в соцсетях после обмена в «Милуоки». В частности, Хирро писал: «Тебе должны заплатить 60 млн, чтобы ты в некоторых матчах показывал топовую защиту».
Адебайо ударил Хирро «в область лица», после чего секьюрити вывели того из зала. На защиту Хирро встал его тренер по команде AAU.
Адебайо и Хирро отыграли вместе за «Майами» семь лет.