Егор Дёмин набрал 20 очков в разгромной победе над «Нью-Йорком»

За 22 минуты на паркете россиянин набрал 20 очков, реализовав 7 из 15 бросков с игры, 3 из 9 трехочковых и 2 из 3 штрафных. Защитник добавил к этому 3 подбора, 2 передачи при 1 потере, 1 перехват и 1 блок-шот.