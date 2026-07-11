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Егор Дёмин набрал 20 очков в разгромной победе над «Нью-Йорком»

Защитник «Бруклина» Егор Дёмин стал одним из двух лучших бомбардиров своей команды в матче Летней лиги против «Нью-Йорка».

За 22 минуты на паркете россиянин набрал 20 очков, реализовав 7 из 15 бросков с игры, 3 из 9 трехочковых и 2 из 3 штрафных. Защитник добавил к этому 3 подбора, 2 передачи при 1 потере, 1 перехват и 1 блок-шот.

«Нетс» разгромили «Никс» — 91:65.