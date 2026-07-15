Марк Дэйгнолт, Джей Би Бикерстафф и Марк Фью станут ассистентами Эрика Споэльстры в сборной США

Дэйгнолт привел «Тандер» к титулу чемпионов и был признан «Тренером года» в сезоне-2023/24. Бикерстафф стал лучшим в прошедшей «регулярке»-2025/26.
Марк Фью получил награду «Лучшему тренеру» NCAA по версии AP в 2017 году.
Сборная США выбрала ассистентов главного тренера Эрика Споэльстры. Ему будут помогать Марк Дэйгнолт («Оклахома»), Джей Би Бикерстафф («Детройт») и Марк Фью из Гонзаги.
Дэйгнолт привел «Тандер» к титулу чемпионов и был признан «Тренером года» в сезоне-2023/24. Бикерстафф стал лучшим в прошедшей «регулярке»-2025/26.
Марк Фью получил награду «Лучшему тренеру» NCAA по версии AP в 2017 году.