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Диллон Брукс спрогнозировал, что Леброн перейдет в «Голден Стэйт»

Форвард «Санз» Диллон Брукс посетил турнир по NBA 2K и ответил на вопрос о новой команде звездного свободного агента Леброна Джеймса.

— Я ему говорю: Леброн, оставайся еще на сезон, оставайся на годик. И хватит уже тянуть резину!

— Вы самый большой ненавистник Леброна.

— О да, я главный, я точно главный.

— Куда он перейдет?

— Думаю, это будет «Голден Стэйт».

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