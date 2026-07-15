Диллон Брукс спрогнозировал, что Леброн перейдет в «Голден Стэйт»

— Я ему говорю: Леброн, оставайся еще на сезон, оставайся на годик. И хватит уже тянуть резину!
— Вы самый большой ненавистник Леброна.
— О да, я главный, я точно главный.
— Куда он перейдет?
— Думаю, это будет «Голден Стэйт».
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