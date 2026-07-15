«Кливленд», «Майами» и «Филадельфия» имеют наибольшие шансы на подписание Леброна Джеймса (Чарания)

Изначально в этом списке «Голден Стэйт» занимал место «Филадельфии», но приобретение Джейлена Брауна увеличило шансы «76-х».
Отмечается, что «Уорриорз» и «Миннесота» по-прежнему остаются претендентами на подписание 41-летнего форварда.
«Ключевой момент для него — возможность бороться за титул. Деньги не главное. Поэтому он и затянул с решением, изучая возможности заинтересованных команд, их шансы на дальнейшее усиление состава», — отметил Чарания.
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