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«Кливленд», «Майами» и «Филадельфия» имеют наибольшие шансы на подписание Леброна Джеймса (Чарания)

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, фокус свободного агента Леброна Джеймса сместился на «Кливленд», «Майами» и «Филадельфию» как на самые привлекательные для него варианты продолжения карьеры.

Изначально в этом списке «Голден Стэйт» занимал место «Филадельфии», но приобретение Джейлена Брауна увеличило шансы «76-х».

Отмечается, что «Уорриорз» и «Миннесота» по-прежнему остаются претендентами на подписание 41-летнего форварда.

«Ключевой момент для него — возможность бороться за титул. Деньги не главное. Поэтому он и затянул с решением, изучая возможности заинтересованных команд, их шансы на дальнейшее усиление состава», — отметил Чарания.

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