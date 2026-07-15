Центровой Павел Захаров останется в «Динамо-Владивосток» еще на 2 года

Центровой поиграл в NCAA, не был выбран на драфте-2023 НБА и уже имеет опыт выступления в Единой лиге ВТБ за ЦСКА и «Нижний Новгород».
В сезоне-2025/26 Захаров играл за «Динамо» в Суперлиге, на его счету 4,7 очка и 3,3 подбора в среднем в 39 матчах.
«Динамо-Владивосток» сообщило о новом двухлетнем контракте с Павлом Захаровым (25 лет, 212 см).
Центровой поиграл в NCAA, не был выбран на драфте-2023 НБА и уже имеет опыт выступления в Единой лиге ВТБ за ЦСКА и «Нижний Новгород».
В сезоне-2025/26 Захаров играл за «Динамо» в Суперлиге, на его счету 4,7 очка и 3,3 подбора в среднем в 39 матчах.