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Адам Сильвер о расследовании дела Ленарда: «Надеюсь, все завершится этим летом»

Комиссионер НБА Адам Сильвер провел пресс-конференцию в Лас-Вегасе, где проходит Летняя лига, и ответил на вопрос о ситуации с Каваем Ленардом.

Лига продолжает расследование о предполагаемом тайном обходе потолка зарплат со стороны «Клипперс» при работе с Ленардом. Из-за этого разбирательства в июле 2026 года НБА поставила на паузу громкий обмен форварда в «Торонто».

"По-прежнему ожидаю, что расследование будет завершено летом. Как вы знаете, не я сам провожу это расследование, равно как и не офис лиги. Его проводит независимая юридическая фирма Wachtell Lipton.

Конечно, как я уже говорил ранее, мы все заинтересованы в завершении этого дела. Надеюсь, что все будет решено этим летом, и это остается нашей целью", — заявил Сильвер.