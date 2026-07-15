Адам Сильвер о расследовании дела Ленарда: «Надеюсь, все завершится этим летом»

Лига продолжает расследование о предполагаемом тайном обходе потолка зарплат со стороны «Клипперс» при работе с Ленардом. Из-за этого разбирательства в июле 2026 года НБА поставила на паузу громкий обмен форварда в «Торонто».
"По-прежнему ожидаю, что расследование будет завершено летом. Как вы знаете, не я сам провожу это расследование, равно как и не офис лиги. Его проводит независимая юридическая фирма Wachtell Lipton.
Конечно, как я уже говорил ранее, мы все заинтересованы в завершении этого дела. Надеюсь, что все будет решено этим летом, и это остается нашей целью", — заявил Сильвер.