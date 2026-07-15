Шэмс Чарания о худшем сценарии для Кавая Ленарда: «Аннулирование контракта, отстранение на 20−40 матчей, на весь сезон»

Лига продолжает расследование о предполагаемом тайном обходе потолка зарплат со стороны «Клипперс» при работе с Ленардом. Из-за этого разбирательства в июле 2026 года НБА поставила на паузу громкий обмен форварда в «Торонто», решение ожидается этим летом.
"Худшее, что может произойти — это аннулирование контракта Кавая или его дисквалификация на значительный период времени. Будь то 20−40 матчей или весь сезон. Все зависит от доказательств и результатов расследования.
Но все это маловероятные расклады. Кавай Ленард отрицает любое участие в скандале с Aspiration", — рассказал Чарания.