Иман Шамперт о новой команде Леброна: «Если хочешь перстень, переходи в “Филадельфию”

Только не надо переходить в Кливленд, рассчитывая обрести счастье от победы, потому что там это не получится. Там этого счастья обрести не удастся. В данном случае речь идет о наследии, красивом возвращении, но не о победе, даже не надейся на них. Я не понимаю, что с ними происходит во время плей-офф, так что не делай этого. Я играл в одной команде с Леброном, когда он был фрустрирован и недоволен происходящим. И ничего хорошего из этого не получится", — поделился Шамперт.