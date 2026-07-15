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Иман Шамперт о новой команде Леброна: «Если хочешь перстень, переходи в “Филадельфию”

Чемпион НБА в составе «Кливленда» Иман Шамперт порассуждал о возможных вариантах продолжения карьеры лидера «Кэвз»-2016 Леброна Джеймса.

"Если речь идет о гайке, переезжай в Филадельфию. Если речь идет о продаже билетов — в Майами. Если речь идет о том, чтобы завершить карьеру красиво, так, как она должна завершиться — в Кливленд.

Только не надо переходить в Кливленд, рассчитывая обрести счастье от победы, потому что там это не получится. Там этого счастья обрести не удастся. В данном случае речь идет о наследии, красивом возвращении, но не о победе, даже не надейся на них. Я не понимаю, что с ними происходит во время плей-офф, так что не делай этого. Я играл в одной команде с Леброном, когда он был фрустрирован и недоволен происходящим. И ничего хорошего из этого не получится", — поделился Шамперт.

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