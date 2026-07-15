Кэмерон Карр (23 очка) помог «Лейкерс» обыграть «Клипперс» и выйти на вершину таблицы Летней лиги с 3−0

Самым результативным в победе в дерби команд из Лос-Анджелеса стал защитник Кэмерон Карр — 24-й номер драфта-2026.
На счету Карра 23 очка за 29,2 минуты при 8 точных из 18 бросков с игры, 3 из 10 из-за дуги и 3 из 5 с линии.
«Лейкерс» одержали третью победу в Летней лиге в Лас-Вегасе и идут на первом месте турнира рядом с «Атлантой», у которой тоже 3−0.
Самым результативным в победе в дерби команд из Лос-Анджелеса стал защитник Кэмерон Карр — 24-й номер драфта-2026.
На счету Карра 23 очка за 29,2 минуты при 8 точных из 18 бросков с игры, 3 из 10 из-за дуги и 3 из 5 с линии.