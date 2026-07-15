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Леброн Джеймс отреагировал на мнение о том, что «не будет ни на что влиять» в новом сезоне НБА

Звездный форвард Леброн Джеймс отреагировал в социальных сетях на высказанное в подкасте ведущим Крисом Брокманом мнение о том, что его игровое влияние в предстоящем сезоне не стоит воспринимать всерьез.

Источник: Спортс‘’

— Если Леброн перейдет в «Майами», они будут в плей-ин.

— Да ладно тебе, неужели ты всерьез так думаешь? Еще и с Яннисом.

— Да Леброн не будет ни на что влиять в новом сезоне!

41-летний свободный агент выложил в сторис фрагмент подкаста и добавил смеющиеся эмодзи.

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