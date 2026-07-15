Леброн Джеймс отреагировал на мнение о том, что «не будет ни на что влиять» в новом сезоне НБА

— Если Леброн перейдет в «Майами», они будут в плей-ин.
— Да ладно тебе, неужели ты всерьез так думаешь? Еще и с Яннисом.
— Да Леброн не будет ни на что влиять в новом сезоне!
41-летний свободный агент выложил в сторис фрагмент подкаста и добавил смеющиеся эмодзи.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше