Инсайдер Крис Хэйнс сообщил, что встреча агента Портера с Марксом назначена на конец Летней лиги (в районе 19 июля). Если станет понятно, что продление контракта не входит в повестку переговоров, следующим шагом может стать поиск другого места продолжения карьеры 28-летнего игрока.
Агент Майкла Портера встретится с Шоном Марксом под конец Летней лиги, стороны будут обсуждать возможность продления контракта
Генменеджер «Нетс» Шон Маркс выражал намерение продолжить сотрудничество с форвардом Майклом Портером. Текущий контракт игрока с зарплатой около 40 млн распространяется на следующий сезон.