Агент Майкла Портера встретится с Шоном Марксом под конец Летней лиги, стороны будут обсуждать возможность продления контракта

Инсайдер Крис Хэйнс сообщил, что встреча агента Портера с Марксом назначена на конец Летней лиги (в районе 19 июля). Если станет понятно, что продление контракта не входит в повестку переговоров, следующим шагом может стать поиск другого места продолжения карьеры 28-летнего игрока.