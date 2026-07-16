Демаркус Казинс: «Мне не понравилось, как к Леброну отнеслись в Лос-Анджелесе. Легенды перестали уходить достойно, как они заслуживают»

«Если Леброн перейдет в “Филадельфию” или “Миннесоту”, хоть я и не верю в последний вариант, будет очень интересно.
Честно говоря, мне не понравилось отношение к нему в Лос-Анджелесе. Сейчас такое время, что нельзя даже высказаться в его защиту. Сразу понесется, что мы его облизываем, или нам проплатил Klutch, подобная чепуха.
В последнее время легенды баскетбола не уходят с достоинством, как они заслуживают. Кармело [Энтони]. Отношение к Крису Полу. «Лейкерс» вели себя так, словно это не Леброн Джеймс. Кевин Дюрэнт.
Хочется, чтобы Джеймс оказался там, где его ценят, где он получит все необходимое признание", — заключил Казинс на подкасте.