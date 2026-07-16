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Демаркус Казинс: «Мне не понравилось, как к Леброну отнеслись в Лос-Анджелесе. Легенды перестали уходить достойно, как они заслуживают»

«Лейкерс» сменили приоритеты клуба после перехода Луки Дончича, в итоге форвард Леброн Джеймс, оказавшийся на втором плане, объявил о завершении сотрудничества с организацией. Демаркус Казинс прокомментировал его будущее.

«Если Леброн перейдет в “Филадельфию” или “Миннесоту”, хоть я и не верю в последний вариант, будет очень интересно.

Честно говоря, мне не понравилось отношение к нему в Лос-Анджелесе. Сейчас такое время, что нельзя даже высказаться в его защиту. Сразу понесется, что мы его облизываем, или нам проплатил Klutch, подобная чепуха.

В последнее время легенды баскетбола не уходят с достоинством, как они заслуживают. Кармело [Энтони]. Отношение к Крису Полу. «Лейкерс» вели себя так, словно это не Леброн Джеймс. Кевин Дюрэнт.

Хочется, чтобы Джеймс оказался там, где его ценят, где он получит все необходимое признание", — заключил Казинс на подкасте.

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