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Тим Коннелли: «Пытаемся изменить представление о “Миннесоте”. Тут весело и много побед»

Ламело Болл оказался в «Тимбервулвз» в результате обмена в межсезонье. «Миннесота» лишилась контроля над своими ближайшими драфт-пиками в результате сделки.

"У нас не будет выбора лет на 10. Но вся суть в качестве, а не количестве.

Болл наслаждается жизнью, любит баскетбол. Другой подход и не нужен, атмосфера должна быть радостной.

Здесь место, где много веселья и побед. Мы пытаемся изменить представление о «Миннесоте».

Нам нравится наше нынешнее состояние, мы им гордимся. Надеюсь, это привлечет свободных агентов, и не только Леброна Джеймса«, — заключил президент “Тимбервулвз” Тим Коннелли.

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