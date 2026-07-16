Тим Коннелли: «Пытаемся изменить представление о “Миннесоте”. Тут весело и много побед»

"У нас не будет выбора лет на 10. Но вся суть в качестве, а не количестве.
Болл наслаждается жизнью, любит баскетбол. Другой подход и не нужен, атмосфера должна быть радостной.
Здесь место, где много веселья и побед. Мы пытаемся изменить представление о «Миннесоте».
Нам нравится наше нынешнее состояние, мы им гордимся. Надеюсь, это привлечет свободных агентов, и не только Леброна Джеймса«, — заключил президент “Тимбервулвз” Тим Коннелли.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше