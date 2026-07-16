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Влад Голдин подпишет новый двусторонний контракт с «Майами»

25-летний российский центровой Влад Голдин получит еще одну возможность побороться за место в ротации клуба НБА. Бигмен подпишет новый двусторонний контракт с «Хит».

Голдин выходил на площадку лиги 9 раз в прошлом сезоне, его лучший матч — 4 очка (2 из 2 с игры), 1 подбор, 1 передача и 1 блок-шот за 7,4 минуты.

В G-лиге на его счету 11,3 очка, 7,1 подбора, 1,5 передачи и 1,9 блок-шота за 22,9 минуты в среднем.