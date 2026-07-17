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Леброн Джеймс обещает определиться с решением в ближайшее время: «Не буду вас долго задерживать»

Свободный агент Леброн Джеймс посетил Fanatics Fest 2026 в Нью-Йорке, впервые появившись на публике после решения покинуть «Лейкерс».

Источник: Спортс‘’

Звезда «Индианы» Тайриз Халибертон выступил соведущим открытого выпуска подкаста Джеймса Mind The Game, и попытался выведать у 41-летнего форварда его планы.

«Решение уже принято?» — спросил Хэлибертон всего через несколько минут после начала шоу перед примерно 5000 зрителей.

Джеймс не поддался на провокацию.

«Мы буквально обсуждали именно это перед выходом сюда, Риз. Вопрос о моей новой команде сегодня не будет стоять на повестке дня», — отреагировал 4-кратный MVP.

Чуть позже во время другого выступления Джеймс пообещал, что объявит новую команду в обозримом будущем: «Не буду вас долго задерживать».

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