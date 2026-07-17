Пэт Райли: «Яннис уникален. Нам очень повезло, что мы смогли его заполучить»

Но у меня есть ощущение, что этот парень уникален — по телосложению, росту и во всему, что он может делать на площадке. И нам очень повезло, что мы смогли его заполучить. На это потребовалось много усилий, но мы накопили драфт-пики и молодых игроков, чтобы осуществить сделку. Так что у нас было достаточно активов в пакете.